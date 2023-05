Alpecin-Deceuninck bindt een groot talent aan zich

Alpecin-Deceuninck heeft Sente Sentjens binnengehaald. De jonge Belg tekende een contract voor 3 jaar. Eerst zal hij nog voor de opleidingsploeg rijden.

Vanaf 2024 wordt tweedejaarsjunior Sente Sentjens profrenner. Hij tekende immers een contract van 3 jaar bij Alpecin-Deceuninck. Al zal hij eerst voor Alpecin-Deceuninck Development rijden.

Het contact was er al een meer dan een jaar en Sentjens mocht begin 2023 ook mee op stage in Spanje. "Daar was ik meteen onder de indruk van het team", vertelde hij via de teamkanalen. "Dit is een geweldig team om mijn 1e stappen in het profpeloton te zetten. In de opleidingsploeg kan ik rustig ervaring opdoen en het stap voor stap doen."

Sentjens is een tweedejaarsjunior en heeft een goede tijdrit in de benen. Zelf ziet hij zich vooral als een klassiek renner. Zo won hij eerder dit jaar de E3 Saxo Classic bij de junioren. Ook is Parijs-Roubaix zijn favoriete koers.