Alpecin-Deceuninck rukt op de wereldranking op en ook Lotto Dstny doet het uitstekend

Alpecin-Deceuninck staat in de UCI-ranking opnieuw in de top 5. Dat is de beloning na een mooie week. Ook Lotto Dstny doet het goed. Zij stegen naar plaats 7.

UAE Team Emirates staat nog altijd aan de leiding in de UCI-ranking. Het heeft een mooie voorsprong op Jumbo-Visma. Een stuk verder staan INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step. Alpecin-Deceuninck mag de top 5 vervolledigen. Het kende een goede week met het volledige podium in de Antwerp Port Epic. Daarnaast behaalde het nog ereplaatsen in het Circuit de Wallonie en de Veenendaal-Veenendaal Classic. Zo sprong het van plaats 6 naar 5 op de wereldranking. Ook Lotto Dstny kende een goede week. Brent Van Moer eindigde 5e in de Vierdaagse van Duinkerke. Ook waren er ereplaatsen in de Rund um Köln en de Antwerp Port Epic. Zo steeg Lotto Dstny van 9 naar 7. Intermarché-Circus-Wanty bleef op plaats 12 staan. UCI-ranking ploegen:

1. UAE Team Emirates: 10774,74 punten

2. Jumbo-Visma: 10044,99 punten

3. INEOS Grenadiers: 7128,74 punten

4. Soudal Quick-Step: 7041,94 punten

5. Alpecin-Deceuninck: 6543 punten

...

7. Lotto Dstny: 6212 punten

...

12. Intermarché-Circus-Wanty: 5060 punten © photonews In het individuele klassement veranderde er heel weinig. Tadej Pogacar staat nog altijd ruim op kop. Hij wordt gevolgd door Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard en Mathieu van der Poel vervolledigen de top 5. Jasper Philipsen staat nog altijd 6e, Arnaud De Lie 8e. UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 6727,86 punten

2. Wout Van Aert: 5057 punten

3. Remco Evenepoel: 4831,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 3527,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 3112,67 punten

6. Jasper Philipsen: 2968 punten

7. Mads Pedersen: 2744,14 punten

8. Arnaud De Lie: 2570 punten

9. Christophe Laporte: 2364 punten

10. Mikel Landa: 2266 punten