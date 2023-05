Geraint Thomas schuift voor het Giro-klassement nog een verrassende naam naar voren

Geraint Thomas schuift ook Damiano Caruso als een van de favorieten voor het eindklassement in de Giro naar voren. Dat liet hij tijdens een persconferentie weten.

Van alle klassemensrenners staat Geraint Thomas in deze Giro er momenteel het beste voor. Hij staat zelf 2e in het klassement, maar heeft 2 seconden voorsprong op Primoz Roglic. Joao Almeida volgt op 22 seconden.

Dat trio behoren tot de grootste kanshebbers om de Giro te winnen. Over de anderen wordt er niet echt gesproken. Al houdt Thomas ook met de anderen rekening.

Vooral met Damiano Caruso houdt hij rekening. Die staat op 1'28 seconden van Thomas. "Hij heeft veel ervaring en rijdt heel consistent", wist Thomas op een persconferentie tijdens de rustdag over de Italiaan te vertellen. Caruso werd in 2021 al eens 2e in de Giro.

Al houdt Thomas ook met de anderen rekening: "Iedereen in de top 10 blijft een bedreiging. We weten uit het verleden dat er in de slotweek van de Giro nog veel kan veranderen. Al zal er tussen de favorieten niet plots met minuten gegoocheld worden."