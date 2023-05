Lotto Dstny heeft een nieuwe voorzitter voor de raad van het bestuur

Karel Van Eetvelt is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Lotto Dstny. Dat meldt Het Nieuwsblad. Hij volgt er Roger Malevé op.

Een maand geleden werd Karel Van Eetvelt al lid van de raad van bestuur van Lotto Dstny. Hij was samen met Celine Van Gansbeke en Gregory Maes een van de nieuwe leden binnen de raad van bestuur.

Lotto Dstny zocht echter nog een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur. Rogert Malevé nam immers als voorzitter ontslag. Van Eetvelt neemt nu extra verantwoordelijkheid op en wordt volgens Het Nieuwsblad de nieuwe voorzitter. Hij zal niet rechtstreeks bij het dagelijkse reilen en zeilen van het team betrokken zijn, maar zal wel de vergaderingen van het controleorgaan dat waakt over de sportieve en financiële gang van zaken, voorzitten.

Van Eetvelt was in het verleden gedelegeerd bestuurder bij zelstandigenorganisatie UNIZO, CEO van Febelfin en voorzitter van de VDAB. Ook was hij CEO van RSC Anderlecht.