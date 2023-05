Opvallend: formule 1-piloot rijdt samen met zijn vriendin een gravelrace

Valtteri Bottas heeft afgelopen weekend een gravelrace gereden. Hij deed dat samen met zijn vriendin.

Afgelopen weekend was er The Grollach, een gravelwedstrijd in Schotland. Die behoort tot UCI Gravel World Series en in de uitslag stond er een opvallende naam.

Formule 1-piloot Vallteri Bottas eindigde immers 114e en hield zo'n 900 andere renners achter zich. Hij eindigde wel zo'n 3 kwartier na winnaar Connor Swift.

Bottas reed die race immers niet alleen. Zijn vriendin Tiffany Cromwell reed The Grollach ook uit en won de wedstrijd bij de vrouwen. Ze was 4 minuten sneller dan Bottas en eindigde 84e in totaal.

Overigens is Bottas een fervente fietsliefhebber. Hij verkent de formule 1-circuits telkens met een racefiets en bezoekt regelmatig ook wielerwedstrijden. Zo stond hij afgelopen jaar langs de kant van de Tour de France Femmes om bidons voor Canyon/SRAM aan te geven. Zijn vriendin Cromwell rijdt voor de Duitse ploeg.