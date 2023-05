De Cauwer heeft heldere reactie in huis op stelling dat Evenepoel de Giro met vingers in de neus gewonnen zou hebben

Het blijft spijtig dat Evenepoel niet meer in de Giro zit, zeker nu de strijd eindelijk losbarst. De Cauwer het in elk geval op de voet volgen.

In het Sporza-Giro Magazine na rit 16 kan niet voorbijgegaan worden aan het feit dat Van Wilder het prima doet. "Remco Evenepoel heeft aan Ilan Van Wilder een hele goede laatste man. Dat heeft die laatste al bewezen. Het is jammer dat Remco er niet meer is, al vind ik het voor Illan zelf een hele goede test", zegt José De Cauwer.

Op basis van wat Van Wilder al kan, oppert Karl Vannieuwkerke dat Evenepoel de Giro met de vingers in de neus gewonnen zou hebben. Een ietwat overdreven stelling, voegt de presentator er meteen aan toe. "Zo ver durf ik niet gaan", reageert De Cauwer. "Ik ben een beetje voorzichtiger."

© photonews

Al was Evenepoel ook voor de ex-bondscoach favoriet. "Als je gaat afwegen wat we de laatste jaren gezien hebben van bijvoorbeeld een goede Almeida tegen een goede Remco Evenepoel, dan geef ik u gelijk. En ook als je vergelijkt wat Van Wilder, die op een goede minuut van de eersten aankwam, doet ten opzichte van Evenepoel."

Uiteraard had laatstgenoemde voor een eventuele eindzege ook nog ferme inspanningen moeten leveren in de bergen. "Maar die vingers in de neus: kom, 't is zonder ook goed."