Een frappante en gedetailleerde update van wat Wout van Aert geleerd heeft op WK-verkenning: "Chaos tot en met"

De Tour en het WK, dat worden nog de doelen van Wout van Aert op de weg dit jaar. Een verkenning van het WK heeft hij ook al achter de rug.

In de meest recente aflevering van de podcast Wuyts & Vlaeminck was assistent-bondscoach Serge Pauwels te gast en hij had het over zijn contact met Wout van Aert. "Ik heb hem een week of twee geleden nog gezien. We hebben een korte verkenning van het WK in Glasgow gedaan. Wout is daar zelf nog geen 24 uur geweest."

Het was dus een kort intermezzo. "Hij is 's avonds ingevlogen, heeft 's ochtends de verkenning van de tijdrit gedaan en is nadien nog in Glasgow zelf op het parcours van de wegrit geweest. Hij was heel relaxed. Ik denk dat hij heel blij was met hoe het parcours in Glasgow eruit ziet."

Wat viel er dan te leren? "Het is echt een tijdrit voor de jongens met de grote motor. Veel stukken rechtdoor. Nooit honderd procent vlak, maar met de term 'golvend' heb je al meer dan genoeg gezegd. Er zitten een aantal hellinkjes, knikjes in. Je moet de keuze maken of je even iets meer gas geeft tot over de top of terugschakelt."

Over de zeer aparte wegrit valt ook wel wat te zeggen. "Er is eerst een stuk in lijn, maar die lokale ronde telt 42 bochten. Het kan zeker gevaarlijk zijn. Een voordeel is wel dat het asfalt er grof bij ligt in het centrum. Er is geen echte kans op slippartijen mocht het regenen, maar er zijn gewoon heel veel bochten."

"De renners zullen weten dat het gevaarlijk kan worden. Heel die aanloop naar het plaatselijke parcours, dat wordt chaos tot en met", voorspelt Pauwels. "Positionering gaat daar superbelangrijk zijn. Je mag geen pech hebben. Als je een lekke band hebt en moet wisselen en moet wachten op een ploegauto, is het chaos."