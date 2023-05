José De Cauwer kan amper geloven wat Belgische renner allemaal presteert: "Bijna een sprookje"

Er duikt opnieuw een heel mooi verhaal op in de koers. José De Cauwer kan amper geloven hoe goed de Giro tot dusver verloopt voor Laurens De Plus.

De voorbije seizoenen was De Plus slechts een schim van de man die in 2019 zo imponeerde in de Tour. In de Giro van 2023 komt onze landgenoot weer helemaal bovendrijven, met een voorlopige plek in de top tien als gevolg. "Wat De Plus doet, is bijna een sprookje", besluit José De Cauwer in het Sporza-Giro Magazine.

Vooral ook omdat het nog knokken was om die uiteindelijke plek in de selectie af te dwingen. "Hij is niet de man die voor de Giro zeker was van zijn plaats. Hij moest in de Tour of the Alps nog gaan bewijzen of hij wel goed genoeg was, in dienst van Hart."

OPNIEUW MEER AANZIEN

De Plus is bezig aan zijn derde jaar bij INEOS Grenadiers en is aan het einde van dit jaar ook einde contract. "Voor Laurens zelf is het een hele goede zaak dat hij terug is. Het gaat hem extra geld opleveren en gaat hem terug aanzien geven om over een nieuw contract te onderhandelen. Net op tijd, zou ik zeggen."