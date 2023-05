Lefevere verdient ook een pluim maar redenering voor niet-Tour-deelname Evenepoel raakt kant noch wal

Nu Remco Evenepoel gereageerd heeft op alle commotie die volgde op zijn Giro-opgave, kan hij ook zelf de blik vooruit richten. En samen met Patrick Lefevere uitdokteren wat het beste pad voorwaarts is.

Vanaf het moment van de coronabesmetting van Remco Evenepoel tot nu: het is weer een uitdagende periode geweest voor de CEO van Soudal Quick-Step, die in de tussentijd heel wat belangrijke beslissingen moest nemen. De eerste die een enorme impact had, was om Evenepoel na zijn positieve test uit de Giro te doen stappen.

Dat is volgens de huidige UCI-protocollen niet verplicht, maar Lefevere twijfelde niet. Er zijn nochtans wel wat zaken op te merken. Zo lijkt Covid-19 mensen veel minder zwaar ziek te maken dan in het begin van de pandemie.

MONDMASKERS

Er worden weer mondmaskers gedragen in de Giro. De FP2-maskers zullen wel voor bescherming zorgen. Doen de andere maskers, die journalisten en toeschouwers dragen, dat buiten ook? Twijfelachtig. En is de Giro-organisatie nu zo zwaar in de fout gegaan? Ten slotte sluimerde het coronavirus voor de Giro al rond bij Jumbo-Visma.

© photonews

Toch was het de juiste beslissing om Evenepoel uit koers te nemen. Als we geschokt zijn wanneer weer eens een wielrenner met hartproblemen te maken krijgt, mag er bij een positieve Covid-test niet geaarzeld worden. Patrick Lefevere verdient een pluim om de gezondheid van Remco Evenepoel voorop te stellen.

TOUR-BESLISSING DOET STOF OPWAAIEN

In de dagen na de opgave van laatstgenoemde was Lefevere er ook snel bij om te melden dat zijn renner geen Tour of Vuelta zou rijden. Vooral het besluit aangaande de Tour doet wel wat stof opwaaien. Is dat nu ook een goede beslissing? Dat kan, maar de redenering erachter houdt weinig steek.

© photonews

"Als hij in de Tour niet schittert, zullen vele bazooka's hem neerschieten", verklaarde Lefevere aan HNB. En het verschil met andere edities, wat zou dat dan zijn? Evenepoel heeft zo'n status opgebouwd dat kritiek er nu eenmaal bijhoort wanneer prestaties zouden uitblijven.

GEEN GARANTIE

Sterker nog: in toekomstige jaren zal die kritiek luider klinken indien Evenepoel zich ten volle heeft voorbereid op de Tour. Dit jaar beseft iedereen echt wel dat hij al een halve grote ronde in de benen heeft. Naar de Tour gaan voor ritzeges zou zeker te verdedigen zijn. Liefst heb je een ideale voorbereiding, maar een garantie levert die niet.