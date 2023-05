Lennert Van Eetvelt pikt de draad weer op na de vermeende dopingzaak: "Ik snap nog steeds niet wat er gebeurd is"

Lennert Van Eetvelt rijdt vanaf woensdag de Alpes Isère Tour. Dat is zijn 1e wedstrijd sinds de periode waarin hij op non-actief werd gezet.

Eind april werd Lennert Van Eetvelt onverwacht door zijn ploeg Lotto Dstny op non-actief gezet. Dat was na een 'vermeende inbreuk op de anti-dopingwet' door het gebruik van een neusspray tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari.

Maar al snel bleek dat Van Eetvelt in zijn recht was. Na een verklaring van de jonge Belg en zijn ploeg zuiverde het Franse antidopingagentschap AFLD zijn nam.

"Ik snap nog steeds niet wat er gebeurd is", deed Van Eertvelt zijn verhaal bij Het Laatste Nieuws. "Ik sta recht in mijn schoenen. Na de bewuste test had ik het gebruik van die neusspray gemeld, maar de AFLD had toch vragen. Aan de dosis kan het niet liggen, want de hoeveelheid was miniem en perfect te verklaren door het gebruik van de neusspray."

Van Eetvelt vreest dat die situatie nog eens zal kunnen voorvallen en zal die spray niet meer gebruiken. Na de vermeende zaak treedt hij terug in koers. Vanaf woensdag rijdt hij de Alpes Isère Tour. "Ik ben er gebrand op een goede prestatie", besloot hij.