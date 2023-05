Sonny Colbrelli weet nog hoe Evenepoel hem enorm kon doen afzien en verrast: "Ik wil niet worden zoals Eddy Merckx"

Sonny Colbrelli in mooiere tijden, na een duel met Remco Evenepoel. Door hartproblemen moest de Italiaan vroegtijdig zijn wielercarrière stopzetten.

Over de coronabesmetting van Remco Evenepoel wil de voormalig profrenner zich in Het Laatste Nieuws niet uitspreken, over het potentieel van de wereldkampioen wél. "Remco is een groot talent. Hij was samen met Primoz Roglic favoriet voor het roze."

De ex-winnaar van Parijs-Roubaix heeft nog een mooie herinnering aan een rechtstreeks gevecht op de fiets met Remco Evenepoel. "Toen ik het EK won, was ik samen vooruit met Evenepoel. Dat was een van de zwaarste koersen in mijn carrière. Om hem op de laatste helling te kunnen volgen, olala: afzien, afzien, afzien."

GEWICHT

Het leven als actief wielrenner behoort nu tot het verleden. Er kan nu al eens genoten worden van een etentje. "Er is 9 kilo bij. Ik ga mijn gewicht wel onder controle proberen houden. Ik wil niet worden zoals Eddy Merckx. Al heb ik gehoord dat hij er goed uitziet de laatste tijd."

Overigens heeft Colbrelli wel een bepaalde land met ons land. "Iedereen spreekt me altijd aan over Parijs-Roubaix, maar de Ronde van Vlaanderen was mijn favoriete race, altijd geweest. De sfeer is geweldig. Ik hou van Vlaanderen, mijn vrouw komt er ook graag. Als ik ooit een tweede huis koop, zal het in België zijn."