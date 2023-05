🎥 Mark Cavendish ziet een van zijn laatste kansen in rook opgaan in de Giro, Italiaan krijgt volle lading

Mark Cavendish kon woensdag in zijn voorlaatste kans in deze Giro om een rit te winnen niet meespelen voor de overwinning. Achteraf ging hij live in de tv-uitzending verhaal halen bij een Italiaan.

Filippo Fiorelli en Mark Cavendish kwamen elkaar al eens tegen in deze Giro. In de vijfde etappe kwamen ze met elkaar in contact, Fiorelli hield zich toen op spectaculaire wijze recht, Cavendish schoof over de finish.

Maar in de zeventiende etappe kwamen ze elkaar weer tegen. Fiorelli probeerde in de slotkilometer op te schuiven en hinderde daarbij Cavendish. De Brit was er niet mee opgezet en ging verhaal halen bij de Italiaan.

En dat live in de tv-uitzending van Eurosport. Ex-renners en reporter Adam Blythe merkte het incident achter zich op, maar durfde Cavendish niet om een reactie te vragen.

Cavendish werd uiteindelijk 19de in de rituitslag, Fiorelli eindigde nog een heel stuk verder op plek 63.