Dirk De Wolf klaar en duidelijk over Remco Evenepoel: "Met de vingers in de neus"

Had Remco Evenepoel deze Giro kunnen winnen? Dirk De Wolf is daar rotsvast van overtuigd.

De exit van Remco Evenepoel was bijzonder pijnlijk uit de Giro. Zeker omdat hij op dat moment de roze trui droeg. En sinds zijn exit uit de Giro was de strijd tussen de klassementsmannen ook matig.

In de tweede week bleef het windstil tussen de Thomas, Almeida en Roglič. In de eerste bergetappe van de derde week kraakte Primož Roglič even, maar groot waren de verschillen uiteindelijk niet.

Was de Giro dan zoveel anders gelopen met de aanwezigheid van de wereldkampioen? "Remco zou met de vingers in zijn neus de Giro gewonnen hebben", stelt Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage.

De Wolf haalde het voorbeeld aan van Roglic die dinsdag werd gelost door zijn ploegmaat Sepp Kuss, maar donderdag maakte de Sloveen dat weer goed. Al bleven de verschillen nog altijd klein.