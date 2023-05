Kan Mathieu van der Poel de grote verwachtingen inlossen na omgooien programma? "Daar hopen we stiekem op"

Mathieu van der Poel staat binnenkort weer aan de start in België voor enkele koersen. Bij de organisatie van Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour zijn ze in de wolken.

Mathieu van der Poel paste zijn programma in aanloop naar de Tour aan door de Ronde van Zwitserland te schrappen en naar België te komen voor Dwars door het Hageland (10 juni) en de Baloise Belgium Tour (14-18 juni).

Van der Poel legde zijn keuze voor die wedstrijden al uit. "De Baloise Belgium Tour is een wedstrijd die mij enorm aanspreekt. Ik vind er ook een aantal jongens uit onze Tourselectie terug, waaronder Jasper Philipsen. We gaan zien wat we voor elkaar kunnen betekenen."

Eindwinst in Baloise Belgium Tour?

En ook de organisatie is verheugd dat het met Van der Poel nu een extra uithangbord heeft voor de twee wedstrijden. Aan de Baloise Belgium Tour nam hij al drie keer deel, voor het laatst in 2017.

"Het bewijst dat de Baloise Belgium Tour goed past in de voorbereiding voor de Tour. Al hopen we stiekem dat hij van het eindklassement op 18 juni ook de doel maakt…", zegt Christophe Impens van organisator Golazo.