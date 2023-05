Net geen eerste profzege voor Margot Vanpachtenbeke, SD Worx mag alweer een een-tweetje vieren

In de LOTTO Thüringen Ladies Tour heeft de Italiaanse Barbara Guarischi de derde rit gewonnen. De Belgische Margot Vanpachtenbeke werd in de laatste honderden meters nog gegrepen.

In en rond Schmölln moesten de renster drie rondes afleggen met daarin telkens een beklimming van 1 kilometer aan iets meer dan 5%. Na iets meer dan 95 kilometer leek een sprint in de maak.

Een echte kopgroep kon niet echt wegrijden, maar op zo'n 36 kilometer van de meet versnelde de Spaanse Sandra Alonso uit het peloton. Alonso kreeg op 13 kilometer van de meet het gezelschap van de Belgische Margot Vanpachtenbeke, zij maakte al indruk in de Brabantse Pijl.

De twee werden in de laatste 300 meter nog gegrepen door het peloton en er werd uiteindelijk toch gesprint voor de overwinning in het peloton. En het was weer SD Worx die mocht feestvieren.

De Italiaanse Barbara Guarischi pakte de rit voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Margot Vanpachtenbeke werd nog vijfde, Lotte Kopekcy 9de en Marthe Goossens 10de. In het klassement wordt Lorena Wiebes de nieuwe leidster.

Results powered by FirstCycling.com