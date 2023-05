Ploegmaat van Wout van Aert deelt details over stage in Sierra Nevada: "Het is een beetje oldskool"

De Tour-ploeg van Jumbo-Visma vertoeft momenteel in Spanje in voorbereiding op de belangrijke rittenkoers. En het leven is er heel gewoon voor de renners.

Terwijl Primož Roglič voor de belangrijkste dagen in de Giro staat, loopt ook de eerste hoogtestage van de Tour-ploeg van Jumbo-Visma in de Sierra Nevada bijna af. En daar is niet van heel veel luxe sprake.

Dat verklapte ploegmaat Dylan van Baarle in de podcast In Koers van Algemeen Dagblad. Zo slapen de renners in appartementen in plaats van een hotel. "Als ik nu rondkijk, heb ik twee stapelbedden in mijn kamer staan. Het is een beetje oldskool, maar voor de rest is alles supermooi gerenoveerd. Ik mag zeker niet klagen."

Wie indruk maakte op stage, kon Van Baarle niet echt duiden. "Ik moet zeggen dat iedereen andere oefeningen doet. Je ziet elkaar weinig specifieke oefeningen doen. Ik kan niet zeggen hoe die andere jongens rijden, maar ik denk dat het niveau gewoon enorm hoog ligt."

Samen supporteren voor Roglič

Na de trainingen is de Giro een vast afspraak voor de hele ploeg op stage. "Na de training gaan we naar het appartement van de chefs die voor ons koken. Dan blijven we tot na de finish zitten. We kijken echt als groep naar de Giro en hopen we natuurlijk dat Primož (Roglič, nvdr.) het roze gaat pakken in Rome."