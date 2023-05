Remco Evenepoel reageert in eerste trainingsritje meteen op het nieuws over Wout van Aert

Remco Evenepoel heeft voor het eerst sinds zijn exit in de Giro een trainingsrit afgewerkt. De wereldkampioen werkte net geen 100 kilometer af.

Remco Evenepoel moest donderdag normaal gezien een zware bergrit afwerken in de Giro, maar een positieve coronabesmetting besliste daar anders over. Elf dagen later zit hij weer op de fiets.

Evenepoel reed zo'n reed 99,55 kilometer in net iets meer dan 3 uur. De wereldkampioen trok meteen richting Herzele, waar niet toevallig het BK tijdrijden wordt gereden op 22 juni.

Op dat BK zal Remco Evenepoel wellicht tegen Wout van Aert moeten strijden voor de tweede Belgische titel op rij in het tijdrijden. Donderdag meldde HLN dat Van Aert daar naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst sinds 2020 weer aan de start zal staan.

En Evenepoel zou Evenepoel niet zijn als hij meteen indruk zou maken. De wereldkampioen verbeterde meteen enkele persoonlijke records op een tiental segmenten op Strava. Alles lijkt dus weer goed te zitten.