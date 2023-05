Waar hervat Remco Evenepoel? Patrick Lefevere is duidelijk: "Dat zal hij kiezen"

Hoe ziet het programma van Remco Evenepoel eruit? Steeds meer details komen naar buiten, al laat Patrick Lefevere nog niet te veel in zijn kaarten kijken.

Welke koersen rijdt Remco Evenepoel nog dit jaar? Het was na zijn gedwongen opgave in de Giro meteen het gespreksonderwerp bij heel wat volgers van het wielrennen.

De Tour werd al snel op geopperd, maar Patrick Lefevere sloot die deur al snel. Hetzelfde met de Vuelta. Maar wat rest er dan nog voor de wereldkampioen dit seizoen?

Waar hervat Evenepoel?

Evenepoel gaat zich vooral focussen op het BK en het WK, zowel de tijdrit als wegrit. Maar waar hervat Evenepoel dan? In de Baloise Belgium Tour of de Ronde van Zwitserland?

"Er is druk van Golazo om de Baloise Belgium Tour te rijden, omdat er een etappe voor de deur van Evenepoel passeert", zegt Lefevere bij Sporza. "Maar ik heb de indruk dat Remco daar niet gevoelig voor is. Hij zal kiezen wat hij denkt dat het beste is voor hem."

Een programma na het BK is nog niet vastgelegd. Maar tijdens de Tour zal Evenepoel wel op hoogtestage gaan, als voorbereiding op het WK.