🎥 Charlotte Kool sprint naar de zege in de RideLondon Classique dankzij een "megajob" van ploeggenote

Charlotte Kool heeft de openingsetappe in de RideLondon Classique gewonnen. Ze was de snelste van een ruime kopgroep en is ook de 1e leidster.

In Groot-Brittannië ging de RideLondon Classique van start. De rit begon met een relatief vlakke etappe van Saffron Walden naar Colchester. Onderweg waren er enkele vervelende kuitenbijters en ook de aankomststrook liep op. In totaal was de rit 146 km lang.

Al snel kozen 2 rensters voor de aanval. Ze kregen meteen een vrijgeleide en reden bijna 3 minuten bij elkaar. Halfweg kwam vergrootte de kopgroep naar 3. De voorsprong was ondertussen naar zo'n 2 minuten gezakt.

Met de finale in zicht ging het tempo in het peloton de hoogte in. Zo ging de voorsprong van de koploopsters snel naar beneden en ze werden op minder dan 40 km van de streep alweer gegrepen.

Daarna waren er verschillende aanvallen. Uiteindelijk ontstond een nieuwe kopgroep van 15 rensters. Daarin zaten enkele grote namen zoals Charlotte Kool, Pfeiffer Georgi, Lizzie Deignan, Chloe Dygert en Soraya Paladin.

De kopgroep verdedigde een voorsprong van zo'n 20 seconden. Georgi deed er alles aan om het peloton op achterstand te houden en trok ook nog eens de sprint voor Kool aan. Team DSM sprak meteen na de rit over een "megajob" van Georgi. Kool won gemakkelijk en is ook de 1e leidster in RideLondon Classique. Kool won de rit voor Clara Copponi en Deignan.