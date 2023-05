📷 Ploeggenote van Lotte Kopecky wordt voor het eerst moeder: "We houden nu al zoveel van haar"

Chantal van den Broek is voor het eerst moeder geworden. Woensdag verwelkomde ze dochtertje Noa.

Dit seizoen nam Chantal van den Broek-Blaak een pauze. Ze verwachtte immers een 1e kindje. Woensdag was het dan zo ver: dochtertje Noa Brigitte van den Broek werd geboren. Zo kan van den Broek-Blaak zich op haar 33e moeder noemen.

"Hier is Noa. We houden al zo veel van haar", schreef de renster van SD Worx enkele dagen later op Instagram.

Het is de bedoeling dat van den Broek-Blaak opnieuw in het peloton zal terugkeren. Ze heeft nog een contract bij SD Worx tot 2024. De Nederlandse werd in 2017 wereldkampioene.