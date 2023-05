Het peloton laat zich verrassen in de Boucles de la Mayenne en Spanjaard slaat een dubbelslag

Oier Lazkano heeft in de Boucles de la Mayenne een dubbelslag geslagen. Hij won solo de 1e etappe en pakte zo de leiderstrui.

Na de proloog was het in de Boucles de la Mayenne tijd voor de 1e rit in lijn. Het ging over glooiende wegen van Saint-Mars-sur-Colmont naar Lassay-les-Châteaux. De rit was in totaal ruim 185 km lang.

Al snel reden 5 renners weg. Zij reden snel een voorsprong van meer dan 5 minuten bij elkaar. In het peloton was er relatieve controle, maar er waren halfweg enkele aanvallen. Een paar renners maakten de oversteek naar de kopgroep en zo gingen we naar een nieuw-samengestelde kopgroep van 5 renners.

Op 15 km van de streep had de kopgroep nog altijd zo'n 2'30" voorsprong. De vluchters hadden dus een kans en Oier Lazkano ging solo.

Het peloton had zich duidelijk misrekend en Lazkano reed solo naar de finish. Hij won voor Célestin Guillon en Jacob Hindsgaul en nam ook de leiderstrui van Ivo Oliveira over.