INEOS Grenadiers met een een-tweetje in de Ronde van Noorwegen, knappe ereplaats voor Thibau Nys

Ben Tulett heeft de proloog in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Hij was een seconde sneller dan ploegmaat Magnus Sheffield. Thibau Nys werd knap 6e.

De Ronde van Noorwegen startte in Bergen met een proloog. Die kwam na 7,4 km aan op Mount Flöyen, waar de WK-tijdrit in 2017 aankwam. Die slothelling was 3,5 km lang en ging 8,7% omhoog.

Magnus Sheffield zette als 1e een richttijd neer. Hij legde de proloog in 14'29 seconden. Daarna maakte Thibau Nys indruk. Hij zette de voorlopig 3e tijd neer en was 29 seconden trager dan Sheffield.

Vervolgens kwam Ben Tulett over de streep. Hij was aan de streep een seconde sneller dan zijn ploegmaat. Na Tulett kwamen nog 2 renners enigszins in de buurt. Mathias Vacek was 28 seconden trager en Attila Valter deed er 20 seconden meer over.

Zo pakte Tulett de dagzege in Noorwegen en is hij uiteraard ook de leider. Hij won voor ploegmaat Sheffield en Valter. Nys werd uiteindelijk 6e.