Meervoudig Giro-ritwinnaar is Jan Bakelants nog wat verschuldigd: "Nooit zo'n gladde benen gehad"

Nico Denz heeft bij Jan Bakelants nog iets goed te maken. De aanleiding is een anekdote van hun tijd samen bij AG2R La Mondiale.

Jan Bakelants vertelde de anekdote in Wielerclub Wattage: "We waren samen op stage en ik was op zoek naar gezichtscrème omdat mijn huid altijd bij het scheren opdroogde. Ik schrok, want dat potje was 170 euro waard, maar mijn gezicht blonk als nooit tevoren."

Alleen kon Bakelants nooit echt lang genieten van zijn gezichtscrème. "De inhoud van dat potje zakte verdacht snel", ging Bakelants verder. "Toen ik dacht dat ik alleen op de hotelkamer was, moest ik dringend naar het toilet. En wie zat daar in bad zijn benen te scheren? Nico Denz. Met mijn crème!"

Denz was zich van geen kwaad bewust, maar Bakelants werd zot en vertelde hem dat die crème hem 170 euro had gekost. Denz wou hem dat terugbetalen, maar uiteindelijk heeft Bakelants dat nooit teruggezien.

Bakelants rakelde dat verhaal na de 2 etappezeges van Denz in de Giro weer op. Sporza ging nog eens bij Denz met dat verhaal. "Ik dacht dat die pot van het hotel was. Mijn benen waren nooit zo glad als toen", kon de Duitser zich nog herinneren.

Waarschijnlijk zal Bakelants dat nooit meer terug zien, maar hij blijft hopen: "Dankzij zijn 2 ritzeges in de Giro kan er nu wel een potje vanaf."