UAE zegeviert in proloog in de Boucles de la Mayenne, Belg vervolledigt de top 10

Ivo Oliveira heeft de proloog in de Boucles de la Mayenne gewonnen. Hij was enkele seconden sneller dan Axel Zingle en Benoît Cosnefroy.

In de Pays de la Loire begon de Boucles de la Mayenne. 's Avonds werd nog de openingsproloog in de straten van Laval afgewerkt. Eerst ging het bergaf en dan weer lichtjes omhoog. Alles was goed voor zo'n 4 km.

Benoît Cosnefroy zette als 1e een richttijd neer. Zijn 5'20" bleef lange tijd staan. Pas op het einde ging daar nog iemand over. Ivo Oliveira was nog eens 3 seconden sneller.

De tijd van Oliveira (5'17") bleek uiteindelijk de snelste. Hij won voor Axel Zingle die een seconde sneller dan Cosnefroy was. De Portugees is ook de 1e leider in de Mayenne. Dries Van Gestel (5'24") was de beste Belg en eindigde op de 10e plaats.