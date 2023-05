🎥 Intermarché-Circus-Wanty schiet raak in de Ronde van Noorwegen na een ingekorte etappe

Mike Teunissen heeft de 1e etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Hij haalde het net voor Tobias Lund Andresen en Jordi Meeus. Ben Tulett blijft leider.

De 1e etappe in de Ronde van Noorwegen begon met een valse noot. Door de slechte weersomstandigheden werd de etappe ingekort. De renners moesten geen 206, maar 85 km rijden. De start lag zo in Röldal en de aankomst nog altijd in Hovden.

Er waren al van bij de start vele aanvalspogingen, maar niemand raakte weg. Onder meer Dries De Bondt probeerde het. Het ging ondertussen ook stevig omhoog en daardoor stond de deur achteraan open.

Na de lange klim in het begin van de etappe bleef het peloton lang bij elkaar. Op de volgende klim waren er wel terug aanvallen, maar geen enkele droeg ver.

Zo gingen we naar een massasprint op een hellende aankomststrook. Het werd een fotofinish, maar Mike Teunissen haalde het. Hij won voor Tobias Lund Andresen en Jordi Meeus. Thibau Nys werd 4e en Robbe Ghys 7e. Ben Tulett blijft leider.