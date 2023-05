Dopingzondaar die op EPO werd betrapt, kent zijn straf

Fabio Mazzucco is voor 3 jaar geschorst. Dat heeft de UCI gemeld.

In januari begin dit jaar werd Fabio Mazzucco bij een controle buiten competitie op het gebruik van EPO betrapt. Hij werd meteen op non-actief gezet.

Ondertussen kent Mazzucco zijn definitieve straf. De Italiaan werd door de UCI voor 3 jaar geschorst. Hij zal tot 6 april niet meer mogen koersen.

Mazzucco was tussen 2020 en 2022 profrenner voor Bardiani-CSF Faizanè. Daarna ging hij naar het continentale Mg.K Vis-Colors for Peace, waar zijn contract ondertussen al ontbonden werd. Hij boekte in zijn carrière nog geen enkele overwinning.