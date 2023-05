Victor Campenaerts zet de laatste hand voor zijn terugkeer in het peloton

Victor Campenaerts is bijna klaar voor zijn terugkeer. Momenteel is hij op hoogtestage in de Sierra Nevada.

Het voorjaar voor Victor Campenaerts was voortijdig gedaan. In de Bredene-Koksijde Classic kwam hij zwaar ten val en liep hij daarbij een gebroken ruggenwervel en een breukje in het schaambeen op.

Ondertussen is Campenaerts al helemaal hersteld van die blessures en is hij zich op de rest van het seizoen aan het voorbereiden. Samen met Florian Vermeersch en Maxim Van Gils is hij op hoogtestage in de Sierra Nevada.

Campenaerts zal binnenkort ook terug een koers rijden. In principe zal hij de Dauphiné rijden. "Dat is niet om een resultaat te rijden", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik wil er gewoon competitieritme opdoen en verbeteren."

Nadien rijdt Campenaerts al zeker niet de Tour. Eventueel rijdt hij in het najaar wel de Vuelta.