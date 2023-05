Tim Merlier zag waar hij de zege in de GP Marcel Kint misliep: "Met Caleb Ewan is dit dodelijk"

Tim Merlier is in de GP Marcel Kint (Van Merksteijn Fences Classic) 2e geëindigd. Achteraf gaf hij aan de sprint niet vlekkeloos verliep.

De GP Marcel Kint eindigde, zoals verwacht, op een massasprint. Tim Merlier was een van de topfavorieten en zat in de laatste kilometer eerst nog wat ver, maar dan viel het vooraan wat stil en via Bert Van Lerberghe kwam hij toch nog voorin. Merlier ging uiteindelijk als 1e aan, maar werd door Caleb Ewan nog geremonteerd.

"Het was het plan om zo laat te komen", vertelde Merlier achteraf in het flashinterview. "Het was een dalende lijn en we probeerden met snelheid te komen. Al werden we 2 keer opgehouden."

"Op zich zaten we op 200 meter van het einde perfect", ging Merlier verder. "Ik ging daar ongeveer aan, maar twijfelde even om links of rechts aan te gaan. Daardoor verloor ik opnieuw een beetje snelheid. Met Ewan in het wiel is dat dodelijk."