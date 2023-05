Jumbo-Visma haalt de lachers op zijn hand in laatste etappe van de Giro: "Absoluut verschrikkelijk"

Primož Roglič en Jumbo-Visma mochten in en rond Rome paraderen met de roze trui. Maar dat viel niet bij iedereen in de smaak.

Primož Roglič snoepte zaterdag in de slottijdrit nog de roze trui af van Geraint Thomas. Op de laatste dag van de Giro mocht Roglič voor het eerst in de roze trui rijden dit jaar.

Jumbo-Visma mocht als ploeg zijn eerste overwinning in de Giro vieren en had nog heel wat roze accenten toegevoegd. Roglič zelf reed helemaal in het roze: roze fiets, helm en bril.

Zijn ploegmaats pakten dan weer uit met enkele roze accenten zoals roze kousen en handschoenen. In combinatie met hun traditionele gele uitrusting viel dat niet in de smaak bij iedereen.

"Deze roze sokken en handschoenen zien er absoluut verschrikkelijk uit met de Jumbo-Visma kit, maar gelukkig is het maar voor een dag", klonk het onder meer.

🚴🇮🇹 | Geel en roze is misschien niet de mooiste combinatie, maar dat maakt Jumbo-Visma niet uit. Kijk de ploeg rond Roglic eens stralen in Rome! 💛🎀 #Giro⁣

📺 Koers kijk je op discovery+⁣ pic.twitter.com/a2xpOuroVi — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 28, 2023

@RoisDeLaPedale on en parle de la faute de goût dés Jumbo Visma … gants et chaussettes roses avec maillot jaune 🤢😂#lesRP — Matt Lmr (@lmr_matt) May 28, 2023

These pink socks and gloves look absolutely horrendous with the Jumbo-Visma kit but fortunately it's just for a day. 😅 Good job by all the guys, the pre-Giro was a grande casino for them but in the end, they finished the race with a full team and won it. @seppkuss , clearly MVP… pic.twitter.com/AGNni0EaM1 — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 28, 2023