Thibau Nys sluit vierdaagse in Noorwegen met eindpodium af: "Een mooie stap in mijn carrière"

Voor Thibau Nys zit de Ronde van Noorwegen erop. Hij eindigde op het podium en pakte het puntenklassement mee naar huis.

Van vrijdag tot en met maandag maakte Thibau Nys heel wat indruk. In de proloog eindigde hij 6e en dankzij zijn 1e profzege op dag 3 schoof hij op naar een 3e plaats in het klassement. Tijdens de slotrit kon hij die plaats nog consolideren.

"Ik wou opnieuw sprinten, maar in de hectische finale raakte ik het wiel van Jasper Stuyven kwijt", vertelde Nys via Trek-Segafredo. "Ik zei hem dan dat hij moest proberen aan te vallen, maar hij kreeg daarvoor niet de ruimte. Ik probeerde dan voor de sprint terug te keren, maar zat te ver."

Nys werd uiteindelijk 9e in de rit en eindigde 3e in het eindklassement. Daarnaast won hij het puntenklassement. "Ik denk dat ik over deze vierdaagse tevreden kan zijn. Ik heb heel wat geleerd. Ik maakte enkele foutjes, maar deed ook goede dingen. Daarop kunnen we bouwen. Het is een mooie stap in mijn carrière", besloot hij.