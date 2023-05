Teammanager Jumbo-Visma doet een opvallende bekentenis: "De toekomst van de ploeg was bijna in gevaar"

Jumbo-Visma is momenteel een van de toonaangevende ploegen in het peloton. Toch lag de toekomst van het team aan een zijden draadje. Dat vertelde Merijn Zeeman aan RIDE.

In 2020 brak de coronacrisis uit. Zo lag het wielerseizoen enkele maanden stil en moesten de teams en renners zich bezighouden. Al was dat voor niet iedereen evident. Zo kwam Jumbo-Visma tijdens de 1e lockdown in zwaar weer terecht.

"2020 was voor ons enorm stressvol", vertelde teammanager Merijn Zeeman aan RIDE. "Op de achtergrond moesten we keihard werken om de ploeg overeind te houden. Iedereen dacht dat we ons met Jumbo Supermarkten als hoofdsponsor geen zorgen hoefden te maken."

Maar er was echter een ander probleem. Het grootste deel van het ploegbudget kwam van andere geldschieters. "En veel van die bedrijven vroegen zich dan af of ze wel het volledige bedrag moesten blijven betalen", vervolgde Zeeman. "Wij hebben toen enorm veel energie in activiteiten moeten stoppen om die sponsors aan boord te houden. We moesten creatief zijn en hebben ons uit de naad gewerkt om ervoor te zorgen dat het budget overeind bleef."

Uiteindelijk bleven de sponsors aan boord en kon het voortbestaan van de ploeg gegarandeerd worden. Zo moesten Wout Van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Tiesj Benoot en co niet naar een nieuw team op zoek.