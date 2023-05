Waar rijdt Remco Evenepoel richting het WK?: nog veel onduidelijkheden

Een van de volgende doelen van Remco Evenepoel is het WK waar hij wellicht de tijdrit en de wegrit zal rijden. Alleen is het nog onduidelijk waar hij zal rijden.

Na zijn opgave in de Giro pikte Remco Evenepoel de draad weer op. Helemaal hersteld van zijn coronabesmetting begon hij weer trainingskilometers te malen.

Zo probeert Evenepoel richting het WK begin augustus weer op te bouwen. Welke wedstrijden hij daarvoor zal rijden, staat nog niet vast. De Ronde van Zwitserland is een optie door de 2 tijdritten die in het parcours zitten, want op het WK zal hij de wegrit en de tijdrit rijden.

Alleen staat hij niet op de voorlopige deelnemerslijst die de organisatie woensdagmiddag bekendmaakte. Mogelijk kan dat nog veranderen. Het kan zijn dat er nog een akkoord met de organisatie moet gevonden worden. Of Soudal Quick-Step wacht tot Evenepoel weer competitief genoeg is.

SOWIESO SAN SEBASTIAN

Mogelijk kan de Baloise Belgium Tour een goed alternatief bieden, maar volgens Het Nieuwsblad zou dat eerder niet zo zijn. Zo is er heel wat onduidelijkheid over de komende weken.

Wat wel al zeker is, is dat Evenepoel de Clasica San Sebastian zal rijden. Die gaat een week voor de wegrit op het WK door. Ook is hij daar de titelverdediger.