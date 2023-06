Nick Nuyens over invloed Mathieu van der Poel in zijn koers: "Ik zou dat als ploeg niet doen"

Organisator Nick Nuyens is natuurlijk erg blij met de deelname van Mathieu van der Poel aan Dwars door het Hageland. En hij denkt dat de deelname van de Nederlander invloed zal hebben op de wedstrijd.

Met 181 kilometer tussen Aarschot en Diest en enkele gravelstroken onderweg lijkt Dwars door het Hageland een wedstrijd op maat voor Mathieu van der Poel. De Nederlander is vooraf dan ook topfavoriet.

Organisator Nick Nuyens is dan ook bijzonder tevreden met de deelname van Mathieu van der Poel. "Mathieu van der Poel is natuurlijk buiten categorie. Dus daar zijn heel, heel blij mee", zei hij bij ROB TV.

"Het is een koers die hem wel ligt, die hij graag rijdt want hij won hier ook al (in 2017, nvdr.). De combinatie van de hellingen en de offroad gedeeltes maken dat hij topfavoriet is natuurlijk."

Koers afstemmen op Van der Poel of niet?

"Hij is bijna een niveau sterker dan iedereen, dat hebben we in het voorjaar ook gezien. Ik zou als ploeg mijn koers niet afstemmen op hem, het is misschien beter om te anticiperen."

"Maar langs de andere heeft hij zelf ook een geweldig sterke ploeg rond hem met de wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch, de winnaar van vorig jaar Oscar Riesebeek en Dries De Bondt, de winnaar van de Antwerp Port Epic", stelt Nuyens nog.