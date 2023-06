Resultaten stapelen zich op voor jonge Belg, die daarvoor een duidelijke reden heeft

Sander De Pestel (24) is aan een uitstekend seizoen bezig bij Team Flanders-Baloise. De Belg stapelt de ereplaatsen op.

Sinds 2020 rijdt Sander De Pestel bij Team Flanders-Baloise. Maar dit seizoen is hij aan zijn beste seizoen bezig. Zo werd De Pestel onlangs 6de in de Antwerp Port Epic en 10 in de Ronde van Limburg.

In de echte topklassiekers lukte het niet voor De Pestel. "Want de mensen beseffen niet hoe moeilijk het voor renners van ons niveau is om in de echte topklassiekers voorin mee te doen en zo in de finale te geraken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat het er de laatste weken zo uitkomt, heeft volgens De Pestel een duidelijke reden. De grote WorldTour-teams zaten namelijk op stage in voorbereiding op de Tour of reden de Giro. "Zo is het niveau van de wedstrijden evenwichtiger en dat biedt mogelijkheden."

De Brussels Cycling Classic komende zondag en Dwars door het Hageland een week later zijn de twee volgende wedstrijden van De Pestel.