Winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad maakt na zijn zware blessure weldra zijn terugkeer in het peloton

Dylan van Baarle maakt in principe zijn comeback in de Dauphiné. Het zal zijn 1e wedstrijd sinds zijn val in Parijs-Roubaix worden.

Het voorjaar begon voor Dylan van Baarle uitstekend. Bij zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma won hij meteen de Omloop Het Nieuwsblad, maar nadien raakte hij wat op de sukkel.

In de Tirreno-Adriatico liep hij een blessure op. Zo moest hij opgeven. De revalidatie duurde wel wat langer dan oorspronkelijk voorzien. Pas in de E3 Saxo Classic kwam hij weer in actie, maar hij kwam daar ten val en liep wat schaafwonden op. Ook had hij last aan zijn heup en scheenbeen.

Zo was de volgende koers pas Parijs-Roubaix. Maar ook daar kende van Baarle pech. Hij viel in het Bos van Wallers en brak daarbij zijn hand en schouder. Van Baarle stond zo voor een lange revalidatie.

Na een herstelperiode begon van Baarle zich weer op de Tour voor te bereiden. Met de Tour-kern van Jumbo-Visma was hij de voorbije weken op hoogtestage in de Sierra Nevada. Ondertussen keerde hij terug huiswaarts en zondag zal hij normaal gezien aan de start van de Dauphiné staan. Hij staat op de voorlopige deelnemerslijst en zal er, net als in de Tour, Jonas Vingegaard bijstaan.