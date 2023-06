Absolute wielerlegende komt met ferme waarschuwing voor Wout van Aert: "Probleem dat hij voor anderen moet werken"

Wout van Aert is een fantastische renner, maar blijft op jacht naar grote klassieke zeges. Wielerlegende Sean Kelly had verwacht dat het palmares van Van Aert al rijker gevuld zou zijn.

De Ierse ex-renner reed in de jaren tachtig zelf van de ene grote klassieke overwinning naar de andere. Bij wielersite cyclist.co.uk laat Kelly zich uit over Van Aert. "Ik dacht twee jaar geleden dat hij de nieuwe Sean Kelly was, maar hij lijkt het lastig te hebben om de grote klassiekers te winnen." Een waarschuwing is dus aan de orde.

"Ik dacht twee jaar geleden dat hij nu al een paar Monumenten meer zou kunnen afvinken, maar hij heeft pech gehad. Dit jaar had hij Parijs-Roubaix kunnen winnen als het was uitgedraaid op een sprint. De tijd tikt weg en er komen altijd nieuwe mannen bij die snel dat hoge niveau bereiken. De tijd tikt dus veel sneller weg dan toen ik reed."

De kansen komen niet de kant van Van Aert op

Best dus om elke kans met beide handen te grijpen. "Ik dacht ook dat hij koersen als Parijs-Nice zou gaan winnen. Het probleem is dat hij voor anderen in zijn ploeg moet werken. De kansen komen dus niet zijn kant op. Ik zou gezegd hebben dat hij Monumenten en korte rittenkoersen zou gaan winnen."

In zo'n scenario zouden de grenzen dan misschien zelfs nog verlegd kunnen worden. "Als je dan die kleine rittenkoersen wint, kan dat een indicatie zijn of je drie-vier jaar verderop een grote ronde kan winnen. Daar werd een paar jaar geleden over gesproken. Hij lijkt het wat moeilijker te hebben dan ik had verwacht."