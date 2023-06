Patrick Lefevere ziet nog verbetering mogelijk: "Zo kan de koers de moderne tijd alsnog binnen stappen"

Soudal Quick-Step is een van de ploegen die deel uitmaakt van de Netflix documentaire 'Tour de France: Unchained'. Voor Patrick Lefevere zijn onder meer beelden uit de volgwagen een meerwaarde tijdens de koers.

Naar de Netflix-documentaire 'Tour de France: Unchained' wordt nu al heel lang uitgekeken. Maar op 8 juni is het dan eindelijk zover en kunnen we de Tour van 2022 nog eens herbeleven.

Daarin komen weer heel wat beelden van achter de schermen aan bod. Zo ook beelden van de ploegleiders van Jumbo-Visma tijdens de chaos van de Roubaix-etappe waarbij de halve ploeg aan de kant stond na pech van Vingegaard.

Patrick Lefevere is wel voorstander van de documentaire. "Via Netflix kan de koers in het beste geval een publiek bereiken dat via de traditionele kanalen uit de boot valt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Lefevere kunnen beelden vanuit de ploegwagen, mits enige aanpassing, nog meer gebruikt worden tijdens de live verslaggeving. "Wie weet kan de koers zo alsnog de moderne tijd binnen stappen."