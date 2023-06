Tim Merlier ondanks nieuwe teleurstelling nog vol vertrouwen over de Tour: "De ploeg weet dat"

Tim Merlier baalde alweer na de Heistse Pijl. De Belgische kampioen werd achteraan aangereden in het slot en had zo een klapband. Weg kans op winst.

Het zit de laatste weken niet echt mee voor Tim Merlier. Hij won dan wel de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke, maar daarna zat het allemaal wat tegen.

In de Van Merksteijn Fences Classic werd hij geklopt door Caleb Ewan, in de Ronde van Limburg schatte hij de laatste bocht verkeerd in en werd hij vierde. Deze week werd hij tweede in Gullegem Koerse na ploegmaat Warre Vangheluwe en nu dus een klapband.

Vol vertrouwen over selectie voor de Tour

Zondag krijgt Merlier een nieuwe kans in de Brussels Cycling Classic, van 11 tot 18 juni rijdt hij dan de Ronde van Zwitserland. Daarna is het afwachten of Merlier de selectie van de Tour haalt of hij in augustus naar de Vuelta moet.

Toch vindt Merlier niet dat hij zich nog hoeft te bewijzen ten opzichte van de ploeg en Fabio Jakobsen. "Ik denk dat de ploeg goed genoeg mijn capaciteiten weet. Ik moet niet strijden voor die Tourselectie", zei hij bij Het Nieuwsblad.