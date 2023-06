Waar ligt de toekomst van topsprinter Olav Kooij (21)? Nederlander komt zelf met meer duidelijkheid

Olav Kooij heeft met overmacht de Heistse Pijl gewonnen. De Nederlander is echter einde contract bij Jumbo-Visma en kan na dit jaar vertrekken.

Jumbo-Visma domineerde de laatste kilometers van de Heistse Pijl helemaal, onder meer Tim van Dijke had een sterke kopbeurt in de benen in de laatste 2 kilometer en zette Kooij perfect af.

"We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en gecontroleerd. In de finale hebben het initiatief genomen en de jongens waren zo sterk dat we dat niet meer hebben afgestaan. Mooi om dat te zien en mooi om het ploegenspel af te maken", zei Kooij in het flashinterview.

Jordi Meeus kwam nog heel even dichtbij, maar Kooij kon hem uiteindelijk achter zich houden. "Ik zag dat Meeus in mijn wiel zat. Dat is ook een snelle man. Ik voelde dat hij ietsje dichter kwam, maar ik kon hem gelukkig afhouden."

Einde contract bij Jumbo-Visma

Kooij is op het einde van het jaar einde contract bij Jumbo-Visma, waar hij vooral in de grote rondes geen kans krijgt op dit moment. Waar ligt zijn toekomst? "Ik ben inderdaad einde contract en dat zijn allemaal dingen die ook gaande zijn."

"Op een gegeven moment zal het wel allemaal bekend worden, ook voor mezelf. Ik moet me nu vooral focussen op de koers. Ik ben blij dat ik weer een overwinning kan bijschrijven op mijn palmares", was Kooij nog vaag.