Arnaud Démare pakt opnieuw de zege in de Brussels Cycling Classic, Jordi Meeus andermaal op het podium

In de Brussels Cycling Classic heeft Arnaud Démare toegeslagen. Hij klopte de Deen Andreas Lund en Jordi Meeus in de sprint.

De 103de Brussels Cycling Classic, met start en finish in de hoofdstad, barste helemaal los op de Muur van Geraardsbergen, de derde beklimming van de dag. Giro-revelatie Derek Gee en Biniam Girmay maakten op de Muur indruk.

Zij reden samen met 20 anderen naar drie overgebleven vluchters toe. Daarbij grote namen zoals Démare, Meeus, Coquard en de Belgen Van Tricht, Ghys, Beulens, Robeet, Van Asbroeck en Van Gestel.

In het peloton probeerde Soudal Quick-Step, dat al veel werk had opgeknapt, het gat dicht te rijden voor Tim Merlier. Jannik Steimle bracht het peloton terug tot op een handvol seconden, maar eens hij van kop ging werd het gat snel weer groter.

Démare maakt het af

De Australiër Kelland O'Brien viel in de laatste twee kilometer nog aan, maar hij werd door de mannen van Groupama-FDJ en Uno-X in de laatste kilometer nog bijgehaald.

Biniam Girmay zette de sprint als eerste in, maar werd als snel voorbijgesneld door de Deen Lund. Enkel Arnaud Démare ging nog net over Lund met enkele banddiktes en wint zo zijn tweede Brussels Cycling Classic. Jordi Meeus strandde op de derde plek, zijn tweede podiumplaats in evenveel dagen.

