Ex-vrouw Lore benoemt negatieve kant van huwelijk met Tom Boonen: "We hadden dat gevoel"

Begin dit jaar raakte bekend dat Tom Boonen en Lore Van de Weyer gescheiden zijn. En daar blijkt ze nog eens op terug.

Tom Boonen en Lore Van de Weyer vormden zo'n 20 jaar lang een koppel, maar gingen onlangs uit elkaar. Samen hebben ze een tweeling, Valentine en Jacqueline, en Tom en Lore kunnen nog altijd goed met elkaar overweg.

"Veel mensen vragen zich af hoe het nu met mij gaat. Wel, heel goed!. Tom en ik zijn nu elkaars beste vrienden. We zijn ouders van de tweeling. Dat blijft", zegt ze bij Nina.

Tom en Lore leerden elkaar kennen toen Boonen net voor zijn grote doorbraak stond. De twee wisten niet waaraan ze begonnen en Lore was dan ook niet zo met wielrennen bezig.

"Maar opeens nam het ons leven helemaal over. Wij zijn erin gesmeten, zonder scenario, zonder voorbeeld." En de constante aandacht had ook een negatieve kant. "We hadden het gevoel dat alles altijd beoordeeld werd door anderen. Wat voor ons tweetjes logisch was, was dat voor half Vlaanderen helemaal niet."