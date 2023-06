Verrassende derde plaats voor Robbe Ghys in de Heistse Pijl: "Toen ben ik mijn eigen kans gegaan"

Robbe Ghys was zaterdag een verrassende derde in de Heistse Pijl. Ook voor hemzelf kwam die podiumplek als een verrassing.

Met topsprinters als Olav Kooij, Tim Merlier, Gerben Thijssen en Jordi Meeus aan de start was de derde plaats van Robbe Ghys duidelijk een verrassing. "Ja, het is natuurlijk wel lang geleden dat ik in een massasprint podium rijd", zei Ghys achteraf.

Toch is Ghys aan een goed seizoen bezig op de weg met onlangs een vijfde plaats in Rund um Köln en een elfde plaats in de Veenendaal-Veenendaal Classic.

Maar het was eigenlijk niet de bedoeling dat Ghys zou sprinten voor de overwinning. "Mijn sprinter (Jakub Mareczko, nvdr.) raakte mijn wiel kwijt. Ik keek achterom en ik kon niemand zien, dus toen ben ik mijn eigen kans gegaan."

Hopen op de Vuelta

Ghys rijdt zijn eerste jaar voor Alpecin-Deceuninck en zette al mooie stappen als wegwielrenner. "Ik ben door de ploeg nu een volwaardige wegrenner geworden. Daar moet ik de ploeg wel voor bedanken, want dat hebben ze goed gedaan."

Maar de piste blijft nog altijd belangrijk. "Ik koers op de korte termijn eerst de Brussel Cycling Classic (4/06), dan de ZLM Tour (7-11/06) en dan ga ik mij voorbereiden op het WK baanwielrennen (3-9/08). Hopelijk volgt later nog de Ronde van Spanje (26/08-17/09).