📷 Mathieu van der Poel geniet van idyllisch uitzicht op mythische beklimming in de Alpen

Mathieu van der Poel maakt deze week zijn rentree in het peloton. Ondertussen legt hij in Frankrijk de laatste hand aan zijn voorbereiding.

De laatste koers van Mathieu van der Poel dateert al weer van 9 april, toen hij Parijs-Roubaix won. De Nederlander nam sindsdien wat vakantie, maar is zich de laatste weken aan het voorbereiden op de komende periode.

En dat doet hij momenteel in Frankrijk. Samen met enkele ploegmaats. Met de Oostenrijker Michael Gogl reed Van der Poel zondag nog de Col de la Madelaine (18,8 kilometer aan 8% gemiddeld) in de Alpen op.

Maar in een van de komende dagen zakt Van der Poel af naar België. Zaterdag rijdt hij met Dwars door het Hageland zijn eerste koers in twee maanden. Van 14 tot 18 juni rijdt hij dan de Baloise Belgium Tour.

Over het Nederlands kampioenschap op 25 juni is er nog geen zekerheid, al behoort het wel tot de mogelijkheden liet zijn ploeg onlangs weten. Vanaf 1 juli smijt Van der Poel zich dan volledig in de Tour.