Bingoal-WB brengt alweer fantastisch nieuws over Julian Mertens na paar dagen in kunstmatige coma

Bingoal WB heeft opnieuw goed nieuws kunnen brengen over Julian Mertens. Hij blijft stappen zetten in zijn revalidatie.

Julian Mertens (25) werd op 31 mei in een kunstmatige coma gebracht nadat hij een ongeluk had gehad op training. De jonge Belg werd een dag later geopereerd aan zijn ruggengraat.

Vorige zaterdag kon Bingoal WB dan het goede nieuws brengen dat Mertens uit zijn kunstmatige coma was ontwaakt. En twee dagen later kan het team nog meer goed nieuws brengen.

Mertens blijft namelijk stappen zetten in zijn revalidatie. "De medicatie is verminderd en Julian heeft al wat oefeningen in bed kunnen doen bij de fysiotherapeut. Hij is snel moe maar hij gaat echt vooruit", klonk het geruchtstellend.