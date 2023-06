Dan toch geen haar in de boter? Lotto Dstny pakt uit met iets nieuws tijdens de Dauphiné en dat levert meteen resultaat

Lotto Dstny zou na dit seizoen afscheid nemen van de fietsen van Ridley. Maar de huidige samenwerking loopt nog altijd.

Het nieuws kwam als een verrassing, volgens HLN zou Lotto Dstny volgend jaar namelijk niet meer op fietsen van het Belgische Ridley rijden. De samenwerking zou na 12 jaar stoppen.

Het Belgische fietsenmerk hinkt namelijk wat achterop wat innovatie betreft, vooral de tijdritfietsen van het merk staan enkele jaren achter. Ridley ontkende het nieuws echter en benadrukte dat de overeenkomst loopt tot eind 2025.

Het merk lijkt zich ook te willen houden aan die verbintenis, want in de eerste rit van de Dauphiné werd Maxim Van Gils (midden op de foto, nvdr.) gespot met een nieuw prototype van Ridley.

Let op de foto vooral op het ontbreken van de witte R op de fiets van Van Gils. De nieuwe fiets gaf de jonge Belg vleugels, want in de eerste rit van de Dauphiné sprintte hij knap naar de vijfde plaats.