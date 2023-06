'Lidl-Trek trekt meteen de verhoogde geldbuidel open en haalt renner weg bij ander WorldTour team'

Lidl, een Duitse supermarktketen met een omzet van 100 miljard euro, brengt serieus wat geld mee als nieuwe sponsor van het Amerikaanse team.

De Belgen Thibau Nys, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde zouden volgens Ciro Scognamiglio van La Gazzetto dello Sport volgend jaar namelijk Patrick Konrad (31) als nieuwe ploegmaat zouden krijgen.

De Oostenrijker rijdt al zijn hele carrière voor het Duitse BORA-hansgrohe, maar zijn contract loopt eind dit jaar af. Konrad zou niet verlengen en volgend jaar naar Lidl-Trek trekken.

Konrad werd dit jaar achtste in Luik-Bastenaken-Luik en werd ook 20ste in de voorbije Giro. Voor de komende Tour staat Konrad ook op de lijst.

Info @Gazzetta_it - According to our sources @PatricKonrad (now with @BORAhansgrohe) - stage winner at @LeTour, 2 times top 10 at @giroditalia - will leave the german team at the end of 2023. @TrekSegafredo (Lidl-Trek from 30 june) is likely to be his new team from 2024