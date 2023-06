Wout van Aert krijgt tegenslag in laatste voorbereiding op belangrijke periode

Wout van Aert vertoeft deze week al in Zwitserland als voorbereiding op de Ronde van Zwitserland die zondag begint. Maar het weer zit hem niet mee.

Vanaf zondag rijdt Van Aert de Ronde van Zwitserland en daarna is er door het BK geen tijd meer om voor de Tour nog eens op hoogte te gaan. Daarom is hij de komende dagen al in Zwitserland als voorbereiding.

Zondag legde Van Aert zo'n 145 kilometer af in iets meer dan 4 uur of zo'n 35,6 km/u gemiddeld. Maar niet alles zit mee voor Van Aert.

Terwijl er in België genoten kan worden van temperaturen boven de 20 graden moest Van Aert zondag de regen en koude in Zwitserland trotseren. In de buurt van Livigno komt de temperatuur er namelijk niet boven de 15 graden uit en regent het bijna de hele dag.

Geen verbetering op komst

Ook de komende week mag Van Aert zich nog aan enkele regenbuien verwachten. En ook voor zondag ziet het er niet goed uit. In en rond Einsiedeln moeten de renners in de eerste rit zo'n 13 kilometer tegen de klok rijden.

De temperatuur zou er wel stijgen naar zo'n 24 graden, maar er worden hevige onweersbuien voorspeld. Niet ideaal voor onder meer Van Aert, Evenepoel, Ganna en Küng.