Grote pechvogel uit de ploeg van Van Aert laat van zich horen en is recht voor de raap over zware ontgoocheling

Het leven als wielrenner, dat is soms ook een zware ontgoocheling oplopen. In de ploeg van Van Aert zijn ze er ook niet immuun voor.

Dat is gebleken bij een valpartij van Steven Kruijswijk in de Dauphiné. De Nederlander zou een belangrijke pion worden in de Tour-ploeg rond kopman Vingegaard, maar moet door de opgelopen breuken de Tour de France van dit jaar op zijn buik schrijven.

Kruijswijk reageert op Instagram. "Ik kan niet beschrijven hoe ontgoocheld ik ben. Wetende dat ik op schema lag voor een geweldige koerszomer. De voorbije weken heb ik opnieuw gerealiseerd hoe speciaal deze ploeg is en hoeveel geluk ik heb om er deel van uit te maken!"

Goed voor Kruijswijk dat hij op zijn minste van die tijd samen met de ploegmaats genoten heeft. "Uitstekende resultaten bereiken, toewerken naar nieuwe doelen, veel opofferen, allemaal voor het geloof om samen geschiedenis te schrijven!"

Aan dat laatste zal de 35-jarige ronderenner in de Tour dus niet mee kunnen helpen. "Momenteel is dit een grote klap en ik zal proberen om zo vlug mogelijk van mijn blessures te herstellen!"