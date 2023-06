Naast heroplevende De Plus kroonde nog andere renner zich tot absolute Giro-revelatie en die tekent nu nieuw contract

Bij de renners die de afgelopen Giro gekleurd hebben, hoort Laurens De Plus zeker. De revelatie? Die titel gaat wellicht naar Derek Gee.

De Plus was een paar jaar onder de radar gebleven, maar van hem wisten we uiteraard wel wat hij in zijn mars had. Derek Gee was voor het brede publiek nog een onbekende naam. De 25-jarige Canadees, die een achtergrond heeft in het baanwielrennen, had zich op internationaal niveau nog niet kunnen onderscheiden.

Daar kwam in de eerste grote ronde uit zijn loopbaan verandering in. Er leek in de Giro maar geen einde te komen aan zijn krachtenarsenaal. Gee zocht constant de aanval op en werd tweede in vier etappes, het puntenklassement én het bergklassement. In het algemene klassement eindigde hij net buiten de top twintig.

𝗗𝗲𝗿𝗲𝗸 𝗚𝗲𝗲 ✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣



"I know another five years is a long time, especially in the cycling world, but this team feels like home."



The future looks bright with @DerekGee7 racing in IPT colors until 2028!



— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) June 6, 2023

Ongetwijfeld hebben verschillende ploegen zijn prestaties opgemerkt. Israel-Premier Tech smeedt het ijzer nu het heet is en heeft zijn contract verlengd tot 2028. "Het was een ongelooflijk gemakkelijke beslissing om dit nieuwe contract te ondertekenen. Vijf jaar is een lange periode, zeker in het wielrennen, maar ik voel me thuis bij deze ploeg."