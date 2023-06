Wat een pech: Belgische wielrenner heeft een breuk overgehouden aan lelijke val die ook Kruijswijk Tour doet missen

Het moeten missen van de Tour zal voor Kruijswijk een klap zijn. Een Belgische wielrenner was betrokken bij dezelfde valpartij in de Dauphiné.

Ook Steff Cras, na al zijn jaren bij Lotto bezig aan zijn eerste seizoen bij TotalEnergies, lag erbij. Zijn ploeg is inmiddels met een medische update naar buiten gekomen. Jammer genoeg voor hem bracht die niet meteen goed nieuws.

"Steff Cras heeft een breuk opgelopen aan zijn rechterelleboog en ook een kneuzing aan zijn rechterpols", staat op de Twitterpagina van TotalEnergies te lezen. "We wensen hem een prompt herstel en hopen hem zo snel mogelijk weer bij de ploeg te zien."

🏥 Point médical :



🇧🇪 Steff Cras souffre d’une fracture au coude droit ainsi que d’une contusion au poignet droit.



Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le voir repartir avec le Team au plus vite.



Courage @SteffCras, on est avec toi ! 💪 pic.twitter.com/21kr9upt0F — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 5, 2023

Voor de 27-jarige renner, die eind vorig jaar nog in het huwelijksbootje stapte, mag er in de koers ook wel wat meer geluk aankomen. Cras reed eind april nog een sterke rittenkoers in Spanje, maar in de Dauphiné kwam het al tot een derde opgave van het seizoen.